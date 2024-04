Circolare 24 Lavoro - Trasferta e trasfertismo

La trasferta consiste nel mutamento temporaneo del luogo della prestazione lavorativa con previsione certa di rientro nella sede di lavoro originaria. La temporaneità deve essere riferita ad una esigenza di servizio di carattere transitorio, dato che per esigenze permanenti non si fa ricorso all’istituto della trasferta ma a quello del trasferimento. Il diritto all’indennità di trasferta presuppone che il lavoratore venga temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un luogo diverso da...

