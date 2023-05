Circolare 24 Lavoro: i fringe benefit per i genitori nel 2023 di Gabriele Bonati e Matteo Cremonesi

Link utili 1. Il Decreto lavoro eleva la soglia di esenzione dei fringe benefit per i genitori Circolari del Sole 24 Ore

2. I fringe benefit per i genitori: applicazione della norma e criticità operative Circolari del Sole 24 Ore

3. I fringe benefit per i genitori: i possibili impatti della norma sui piani welfare vigenti Circolari del Sole 24 Ore

Scarica il Pdf della Circolare 24 Lavoro del 24 maggio 2023 Circolari del Sole 24 Ore

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il D.L. 48/2023, meglio noto come Decreto lavoro, con lo scopo di supportare il potere di acquisto delle famiglie con figli, interviene in materia di fringe benefit.

In particolare, l'articolo 40 della norma prevede che, per il periodo d'imposta 2023, la soglia di esenzione dei fringe benefit è elevata a 3.000 euro per i dipendenti con figli a carico. Inoltre, sempre entro tale limite, sono ammessi i pagamenti e i rimborsi delle utenze domestiche da parte del datore di lavoro.

Rimane salvo il previgente...