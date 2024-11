Cococo sportivi

La domanda In merito ai collaboratori sportivi allenatori/tecnici/amministrativo gestionali, con regolare contratto con asd e ssd chiediamo relativamente all’applicazione del ccnl degli impianti sportivi cnel 077 se dobbiamo adeguarci al minimo e al massimo retributivo orario. Relativamente all’importo massimo siamo vincolati alla paga oraria o possiamo considerare il compenso annuale che il collaboratore percepisce? Inoltre, ai cococo di cui sopra deve essere applicato l’ente bilaterale? Se sì quale?

Il 12 gennaio 2024 è stato siglato il CCNL per i lavoratori dello sport che sostituisce il vecchio CCNL palestre e impianti sportivi. Il nuovo contratto collettivo, sottoscritto dalla Confederazione italiana dello Sport Confcommercio e la SLC-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil, recependo le disposizioni della Riforma dello Sport, regola i rapporti di lavoro di “tutto il mondo dello sport non più inteso in modo restrittivo, come mera rappresentanza degli interessi delle imprese di comparto, ma come ...