Sanzione per ritardato invio della CU e applicazione del ravvedimento operoso

La domanda Vorrei un chiarimento circa la sanzione per ritardato invio di una CU. La sanzione è 100,00 euro, ma se è ravveduta (e quindi la pago spontaneamente) è ridotta da 1/5 o a 1/9? Oppure è sempre 100,00 euro?

Si forniscono chiarimenti in merito alla sanzione prevista per il ritardato invio della Certificazione Unica (CU) e all’applicazione del ravvedimento operoso. In particolare, si analizza se la sanzione di 100,00 euro sia riducibile attraverso il ravvedimento operoso e in quale misura, considerando le recenti disposizioni normative e interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Premessa

Come noto, la Certificazione Unica (CU) è il documento fiscale che i sostituti d’imposta sono tenuti a trasmettere all’Agenzia...