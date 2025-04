Prestazioni artistiche temporanee rese in Italia da una compagnia cilena dello spettacolo

La domanda I soci di una azienda Cilena per rappresentare uno spettacolo in Italia per la durata di soli 5 giorni quali adempimenti gli competono tenendo presente che l’evento è curato da una azienda italiana? In Italia l’azienda Cilena deve aprire posizioni Inps e Inail, chiedere l’agibilità, pagare contributi e imposte, redigere il Lul e il Dvr, i lavoratori essere muniti di permesso di soggiorno, fare il distacco extra-ue o tutti gli adempimenti ricadono sulla azienda organizzatrice? Si precisa che l’azienda organizzatrice paga il compenso alla società Cilena e non ai singoli soci della stessa.

Il caso rientra nell’ambito delle prestazioni artistiche temporanee rese in Italia da una compagnia estera extra-UE, con pagamento del compenso alla società e non ai singoli soci/artisti. Gli adempimenti variano in base alla natura del rapporto (subordinato o autonomo) tra la società cilena e i suoi artisti/soci.

Di seguito una breve analisi:

1. Permesso di soggiorno e visto

I lavoratori cileni (anche se soci) devono essere muniti di visto per lavoro subordinato o autonomo a carattere temporaneo nel settore spettacolo, rilasciato ...