Extra UE residente con 2 figli non detraibili nel 2025 per effetto di norme diverse

La domanda Sempronio, cittadino extra UE, residente in Italia, ha un figlio di 26 anni (Tizio) residente nel paese di origine a carico fiscale (rc fino 2840,51) e ha un secondo figlio (Caio) di 32 anni non disabile art. 3 Legge 104/1992 residente con lui in Italia anche esso a carico fiscale (art.12 comma 2 Tuir).Sempronio può fruire delle detrazioni per i 2 figli a carico nel 2025?

La Legge di Bilancio 2025, ha modificato l’art. 12 del Tuir, disponendo che con riferimento ai figli a carico, la detrazione per carichi di famiglia è riconosciuta nell’importo massimo di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi del coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni...