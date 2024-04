Compatibilità della ex agevolazione Fornero con l’esonero Sud

La domanda

Una donna di 40 anni priva di impiego regolarmente retribuito da 24 mesi, viene assunta a tempo determinato per 12 mesi con sede di lavoro in Calabria.Il contratto a tempo determinato è stato stipulato, per ragione sostitutiva (non si applica il contributo addizionale dell’1,4), in data 1° gennaio 2024 da parte di un datore del settore metalmeccanico industria, fino a 15 dipendenti semestre (per 12 mesi si conserva questo inquadramento contributivo).La dipendente è un operaio (contributo c/ditta al 30,68% comprensivo dello 0,3 all’interno dell’1,61), il ccnl prevede 2000 di retribuzione mese (imponibile previdenziale) per 13 mensilità; la categoria soggettiva è agevolabile con la legge 92/12 articolo 4 e anche con l’esonero Sud (legge 178/2020 articolo 1 comma 161-168, vedi circolare Inps 90/2022).L’agevolazione ex legge 92/2012 articolo 4 (ex agevolazione Fornero) è compatibile con l’esonero Sud? Se le due agevolazioni sono compatibili quale è il limite massimo del cumulo? Il 100% dei costi salariali o la contribuzione c/ditta?Quale è il risparmio che consente ciascuna delle agevolazioni a livello di contributi Inps? Quale è il risparmio che consentono le 2 agevolazioni cumulate?