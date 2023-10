Con la legge Fornero reintegrazione se recesso per nullità della prova di Paolo de Berardinis e Giuseppe Maccarone

La tutela è tuttavia applicabile solo ai giudizi pendenti









La Corte di cassazione, con la sentenza 20239/2023, si è espressa in merito ad alcuni aspetti propri del licenziamento per mancato superamento del periodo di prova. I gradi di merito del giudizio si erano chiusi con l’accoglimento della tesi della nullità del patto di prova (per mancata specificazione delle mansioni affidate alla lavoratrice) con le conseguenze solo indennitarie (articolo 3, comma 1, del Dlgs 23/2015).

La Cassazione afferma che mentre la legge Fornero - come interpretata dalla Suprema corte con sentenza 16214/2016 - disponeva la reintegrazione nonché la tutela indennitaria in base al quarto comma dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori, attesa la manifesta insussistenza del fatto, così non è relativamente al sistema dettato dal Jobs act che, nel caso scrutinato, trovava applicazione. Peraltro, si evidenzia nella sentenza, la tutela reintegratoria, pur operando in una serie di ipotesi specifiche che attengono alla nullità del licenziamento, non riguardano il recesso in prova che resta qualificabile come licenziamento ad nutum, così come previsto dalla legge 604/1966: dunque, il recesso non è nullo. Ne deriva l’applicazione dell’articolo 3 del Jobs act e non dell’articolo 2, come richiesto dalla lavoratrice; la tutela apprestata dalla legge è, quindi, solo indennitaria pur nella sua graduazione, in funzione della gravità del vizio.

Il recesso esaminato dalla Corte presentava una causale (il mancato superamento della prova) che, seppure inidonea a provocare lo scioglimento del rapporto (per vizio di forma), tuttavia non equivale alla nullità dell’atto risolutorio. Viene rigettata inoltre la tesi della natura disciplinare del recesso, anche in ragione della pronunzia doppia conforme, afferente le due sentenze di merito.

Interessante, a parere di chi scrive, notare che la sentenza non esamina la questione (che poteva essere la più rilevante) relativa al quantum del risarcimento, atteso che la ricorrente, in grado di appello, non aveva impugnato la statuizione del primo giudice, con la conseguenza del passaggio in giudicato del capo della pronuncia.

In conclusione, rileviamo che il passaggio più interessante della sentenza si collega alle conseguenze che, secondo la Corte, sarebbero conseguite laddove il recesso per mancato superamento del periodo di prova fosse stato soggetto alle legge 92/2012 anche se, in realtà, non possono esservi oggigiorno casistiche attratte alla legge Fornero, fatta eccezione per i giudizi eventualmente pendenti.

Sul punto, vale la pena di evidenziare che le sentenze della Cassazione fissano i principi guida afferenti l’applicazione e l’interpretazione delle norme, per cui non hanno riguardo al solo caso giudicato ma potenzialmente attengono anche a casi similari in cui gli stessi principi devono trovare applicazione. Vale a dire che, in applicazione della legge Fornero, alla dichiarazione di nullità del recesso afferente il patto di prova, sarebbe conseguita la reintegrazione nonché l’attribuzione dell’indennità secondo l’articolo 18, comma 4 dello statuto dei lavoratori di cui al testo dell’epoca. Si tratta di un aspetto non di poco conto anche se, interessati da questa eventualità sono solo i casi relativi ai giudizi che afferiscono alla medesima materia e che sono ancora pendenti.

Tornando all’esame della sentenza, sembrerebbe emergere una contraddittorietà, laddove, da un lato, afferma che una motivazione, seppure illegittima sia presente nel caso e, dall’altro, richiama la norma (della Fornero) che diversamente dispone per l’assenza di ogni motivazione (assenza materiale).

Infine, non può non essere notato che gli argomenti che vengono spesi con riferimento alla legge 92/2012, quanto alla tutela che la stessa offre in materia di licenziamento, sono “dimenticati” in altre occasioni dalla Corte, in particolare laddove si tratta di determinare la decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro, anche se nelle sentenze del 2022 si è affermato che la medesima legge non è tale da assicurare una tutela adeguata.