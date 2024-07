Congedi di media e lunga durata

I genitori dipendenti pubblici e privati possono assentarsi dal lavoro fruendo di congedi di durata medio lunghi, sia retribuiti che non retribuiti. Il diritto ai congedi è solitamente stabilito dalla legge. I Contratti collettivi di lavoro, in ogni caso, possono prevedere anche ipotesi aggiuntive a quelle disciplinate dalla legge, di miglior favore per il dipendente. I più comuni sono il congedo matrimoniale, il congedo di paternità, il congedo parentale, ma nella presente sezione si analizzeranno anche alcune tipologie di congedi retribuiti meno frequenti (a cura di