Congedo obbligatorio del padre per la nascita del figlio

La domanda Nel caso in cui il lavoratore padre non presenti domanda di usufruire dei 10 giorni di congedo obbligatorio per la nascita del figlio il datore di lavoro che sia a conoscenza dell’avvenuta nascita ha l’obbligo di imporre al lavoratore la suddetta astensione dal lavoro?

Come noto l’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001, rubricato “Congedo obbligatorio di paternità”, introdotto dal D.Lgs. 105/2022, sancisce l’obbligo per il padre lavoratore di astenersi dal lavoro dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa”. Inoltre, per l’esercizio del diritto, il padre dovrà comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni ...