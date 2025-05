La domanda La lavoratrice madre, dipendente di un’azienda che applica il CCNL delle Cooperative Sociali, è in astensione obbligatoria dal lavoro sino al 7° mese dopo il parto a seguito di provvedimento interdittivo dell’ITL. L’astensione obbligatoria è terminata in data 12/02/2025, mentre i 5 mesi di congedo di maternità si sono conclusi in data 12/10/2024. Chiediamo se la lavoratrice può beneficiare del terzo mese di congedo parentale indennizzato all’80%.

In premessa è opportuno ricordare che per poter fruire dell’ulteriore (terzo) mese di congedo parentale maggiorato all’80% - introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 – è necessario che:

- i periodi di congedo siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2025;

- il congedo sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione;

- il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31...