Consulenti, avvocati, medici, ingegneri e architetti: ecco le nuove regole
Via libera del Consiglio dei ministri alla riforma generale delle professioni e a quella su legali e sanitari. Al palo per ora le misure per i commercialisti
Via libera il 4 settembre dal Consiglio dei ministri alla riforma generale delle professioni (14 quelle interessate), a quella degli avvocati e a quella delle professioni sanitarie, con lo scudo penale per i medici reso definitivo per i soli casi di colpa grave.
Non passa, invece, per ora, il ridisegno delle regole per i commercialisti: il Ddl di legge delega, predisposto sulla spinta della riforma approvata dal Consiglio nazionale della categoria, dopo un lungo vaglio nel pre-Consiglio dei ministri...