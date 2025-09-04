Domande precompilate per il nullaosta del decreto flussi
La procedura per ridurre irregolarità e abusi diventa strutturale con il Dl approvato dal Governo
Diventa strutturale il sistema della precompilazione delle richieste di nulla osta per i lavoratori stranieri sul portale Ali del ministero dell’Interno. Il nuovo decreto legge Flussi, approvato dal Consiglio dei ministri il 4 settembre, rende stabile il meccanismo che era stato introdotto con il Dl 145/2024 e sperimentato per gli ingressi autorizzati nel 2025. Con un obiettivo dichiarato da parte del Governo: stanare tempestivamente, prima dei click day, irregolarità e abusi, emersi copiosi nel ...