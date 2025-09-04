Domande precompilate per il nullaosta del decreto flussi

Diventa strutturale il sistema della precompilazione delle richieste di nulla osta per i lavoratori stranieri sul portale Ali del ministero dell’Interno. Il nuovo decreto legge Flussi, approvato dal Consiglio dei ministri il 4 settembre, rende stabile il meccanismo che era stato introdotto con il Dl 145/2024 e sperimentato per gli ingressi autorizzati nel 2025. Con un obiettivo dichiarato da parte del Governo: stanare tempestivamente, prima dei click day, irregolarità e abusi, emersi copiosi nel ...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi