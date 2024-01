Contratto alimentare, verso un allargamento del tavolo dell’industria

Il negoziato per il rinnovo del contratto dell’industria alimentare è di fronte a una nuova, possibile ricomposizione unitaria del fronte datoriale. E quindi a un contratto unico per i 400mila lavoratori. A confermarlo uno scambio di missive tra i sindacati di categoria, Fai, Flai e Uila, e Federprima, l’associazione confindustriale a cui aderiscono Italmopa, Assalzoo e Assocarni, che non firmarono l’accordo sul contratto del luglio del 2020, raggiunto dai sindacati e Unionfood, Mineracqua, Assolatte...

