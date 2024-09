Contratto a termine acausale

La domanda Abbiamo stipulato un primo contratto a tempo determinato acausale dal 1° aprile al 31 dicembre 2022; successivamente, abbiamo stipulato un nuovo contratto dal 1° giugno 2024 al 31 agosto 2024 utilizzando tutti i 12 mesi acausali previsti dalla normativa. Considerato che i mesi acausali del primo rapporto sono stati effettuati prima del 5 maggio 2023 possiamo prorogare il secondo contratto fino al 31 maggio 2025?

Voi avete già utilizzato prima 9 mesi (dal 1° aprile al 31 dicembre 2022), e poi altri 3 (dal 1° giugno al 31 agosto 2024) dei 24 disponibili in tutto (per mansioni di pari livello e categoriale legale, salva una più favorevole disposizione del contratto collettivo). Ciò detto, la risposta – come ipotizzato nel quesito – è positiva; infatti, il Ministero del Lavoro (circ. 9 ottobre 2023, n. 9) ha precisato che:

a) per raggiungere il limite massimo di 12 mesi si considerano solo i contratti stipulati...