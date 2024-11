Contratto a termine “illegittimo”, si amplia l’indennità risarcitoria

Approda in GU la legge di conversione del decreto-legge 131/2024 (legge 166/2024), recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione nei confronti dello Stato italiano. Sotto il profilo lavoristico si segnalano le disposizioni che modificano la disciplina in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato dichiarato illegittimo (articolo 11 e 12 del decreto).

La nuova disciplina...