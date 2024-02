Contributi volontari, definite le aliquote 2024

Con la circolare 36/2024 di ieri l’Inps ha fatto il punto sulle aliquote previste nel 2024 per i contributi volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata alla luce della variazione percentuale del 5,4% dell’indice dei prezzi al consumo indicata dall’Istat per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2022 - dicembre 2022 e il periodo gennaio 2023 - dicembre 2023.

Sulla base di tale variazione, per l’anno in corso la retribuzione...