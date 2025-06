Corso di formazione professionale e riscatto

La domanda Ho frequentato un corso di formazione professionale conseguendo al termine di un ciclo formativo di complessive 840 ore, dal 03/10/95 al 07/05/96 (esami svolti nei giorni 11-12/07/96) la qualifica professionale prevista dallo specifico Progetto formativo. Al termine del ciclo formativo mi è stato rilasciato, ai sensi dell’art. 14 Legge n. 845/78 e dell’art. 22 Legge Regione Calabria n. 18/85, l’attestato di qualifica professionale, valido ai fini dell’avviamento al lavoro, all’inquadramento aziendale, anche per l’ammissione ai pubblici concorsi. Chiedo se tale periodo può tornare utile ai fini pensionistici - gestione Stato (con contribuzione figurativa od anche a seguito di riscatto).

Il quesito è tratto da Modulo24 Pensioni e Previdenza

Nel settore privato, tali corsi di formazione non sono a oggi riscattabili in quanto manca il Decreto ministeriale attuativo del comma 3 dell’art. 6 del d. lgs. 564/1996, che consenta il riscatto di tali corsi. Per il personale, del pubblico impiego, iscritto alle casse pensioni gestite dagli ex Istituti di Previdenza (CPDEL, CPS, CPI e CPUG...