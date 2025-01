Contro i verbali di disposizione ricorso al direttore dell’Ispettorato competente

Le disposizioni impartite in materia di sicurezza sul lavoro, come disciplinate dall’articolo 10 del Dpr 520/1955, sono ricorribili direttamente all’Ispettorato territoriale del lavoro che le ha emesse e non più al ministero del Lavoro. Questo il contenuto della nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro 378/2025, che ha diffuso il chiarimento fornito in materia dal Ministero stesso.

In base a quanto previsto dal citato articolo 10, l’ispettore del lavoro può, con verbale di disposizione, impartire...