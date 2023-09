Controesodato agevolato anche se dipendente di società dello stesso gruppo di Massimo Romeo

Sì all’agevolazione per i controesodati anche se le due società datrici di lavoro appartengono al medesimo gruppo, perché tale circostanza non è decisiva per escludere l’accesso del contribuente al regime agevolato, laddove si tratti di soggetti giuridici del tutto autonomi e indipendenti e non ci sia alcuna continuità fra contratti di lavoro che sono diversi, hanno decorrenze differenti e soggiacciono a normative diverse. Ciò anche tenendo conto dell’assenza di accordi e vincoli contrattuali fra...