Cu 2024: le regole di compilazione dei dati fiscali, novità sulle erogazioni in natura

Nella sezione “Dati fiscali” vanno certificate le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ritenuta a titolo d’imposta, quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, quelli assoggettati a tassazione separata nonché gli oneri di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari ai fini dell’eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi



Il modello si presenta invariato nella struttura di riferimento con limitate introduzioni di caselle per recpire le innovazioni dell’anno (es: caselle 581 e 601 per l’indicazione della presenza di figli a carico in caso di assegnazioni di erogazioni in natura).

Le novità normative 2023 che hanno avuto impatto nella Certificazione Unica riguardano:

- l’innalzamento a 3.000 euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico;

- la tassazione agevolata delle mance per ...