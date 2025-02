CU 2025: compilazione dei dati fiscali, ancora novità sulle erogazioni in natura

[1] La legge n. 83/2023, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo del 2020, prevede per tutti i lavoratori frontalieri italiani (e non solo per quelli che si recano in Svizzera) oltre all'innalzamento della franchigia esente da imposizione per i redditi da lavoro dipendente;,- la deducibilità dal reddito complessivo, per l'importo risultante da idonea documentazione, dei contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria posti contrattualmente a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti previdenziali dello Stato in cui prestano la loro attività;,- l'esclusione dalla base imponibile dell'Irpef degli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati ai lavoratori frontalieri dagli enti previdenziali degli Stati in cui i primi prestano la loro attività.