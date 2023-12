Cumulo decontribuzione sud e bonus turismo

La domanda Quesito Il Bonus Turismo regione Campania Decreto Dirigenziale 303 del 28/04/2023 è cumulabile con la decontribuzione sud introdotta dalla legge n. 178 del 2020?

La Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 161-168) ha introdotto diverse misure per sostenere l’occupazione e l’attività imprenditoriale nel Sud d’Italia.

In primo luogo, viene estesa al 31 dicembre 2029 l’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate, c.d. Decontribuzione Sud, introdotta dal Decreto Agosto (art. 27, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in Legge 13 ottobre 2020, n. 126). Si segnala al riguardo la Circolare...