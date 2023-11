Da novembre aumenta l’elemento di garanzia per i lavoratori della piccola e media industria alimentare di Cristian Callegaro

Gli importi erogati a titolo di Egr o premio assorbono eventuali erogazioni che svolgono una funzione analoga

Aumenta a decorrere dalla retribuzione riferita a novembre 2023 l’importo mensile dell’elemento di garanzia retributiva previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende e i dipendenti della piccola e media industria alimentare.

A decorrere dal 1° agosto 2006 le imprese che non riescano a individuare parametri da migliorare e/od obiettivi da raggiungere, in sostituzione del premio per obiettivi disciplinato contrattualmente, dovranno erogare degli importi (differenziati per livello...