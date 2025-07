Dal 10 luglio la patente a crediti potrà arrivare a quota 100

Dal 10 luglio sarà possibile ottenere i punti aggiuntivi della patente a crediti, quelli che consentono di incrementare la dotazione iniziale, pari a 30, per arrivare fino a 100 a fronte di determinate caratteristiche del soggetto richiedente. Tra una settimana, infatti, andrà a pieno regime il portale già attivo dall’autunno del 2024 ma in versione ridotta, seppur adeguata per fare una selezione tra operatori in possesso dei requisiti minimi richiesti e quelli non in regola.

