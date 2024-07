Dal divieto di compensazione esclusi i ruoli sospesi, dilazionati, non scaduti

Non concorrono al limite dei 100.000 euro i ruoli il cui pagamento non sia ancora scaduto, quelli sospesi, quelli oggetto di dilazione o di definizione agevolata. Questa una delle indicazioni contenute nella circolare 16/E/2024 dell’agenzia delle Entrate che chiarisce i dubbi interpretativi in merito alla compensazione dei crediti nei modelli in F24, alla luce dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni per effetto della legge 213/2023 e del Dl 39/2024.

Dal 1° luglio sono entrate in vigore le ...