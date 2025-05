Datori di lavoro agricoli: il recupero delle agevolazioni contributive

Il contributo si propone di illustrare il quadro normativo ed esaminare le condizioni che consentono la fruizione di benefici contributivi da parte di datori agricoli, con particolare riferimento ai regimi di sottocontribuzione di cui all'art. 1, c. 45, L. 220/2010 , tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 20, c. 2, D.Lgs. 375/1993 e 1, cc. 1175 e1175-bis, L. 296/2006

Agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell'agricoltura.

In favore dei datori di lavoro agricoli operanti in zone montane o zone svantaggiate sono state previste specifiche percentuali di rideterminazione dei contributi previdenziali ed assistenziali per operai, impiegati e quadri (art. 9, c. 5, L. 67/1988).

Le agevolazioni contributive sono state ridistribuite sulla base della classificazione delle zone svantaggiate di cui alla delibera CIPE 25 maggio 2000, n. 42 (art. 2, D.Lgs. 146/1997; deliberazione CIPE 1° febbraio 2001, n. 13).

Le agevolazioni contributive...