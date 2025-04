Datori di lavoro, formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza

Anche i soggetti che rivestono il ruolo di datore di lavoro per le finalità di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro devono obbligatoriamente seguire un percorso formativo secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni

L'Accordo Stato-Regioni, licenziato il 17 aprile scorso (di cui si attende ancora la pubblicazione in G.U. al momento in cui scrive) in applicazione dell'art. 37, comma 2, del D.gs. n. 81/2008 (il cd. "TU"), ha disciplinato anche per i datori di lavoro contenuti e durata minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza. Non è una novità improvvisamente introdotta dall'Accordo Stato-Regioni. E' la applicazione, dopo quasi 4 anni, di una norma di legge, l'art. 37, comma 2, del T.U. (dopo...