Preposti: operativo l'obbligo biennale di aggiornamento e rafforzamento della formazione con il nuovo Accordo Stato-Regioni

Dalla Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 un Accordo unitario ridefinisce i percorsi formativi per la salute e sicurezza, potenziando le responsabilità del preposto e introducendo nuove verifiche di efficacia

Con l'approvazione del nuovo Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, avvenuta il 17 aprile 2025, viene ridefinito l'intero impianto normativo in materia di formazione per la salute e sicurezza sul lavoro. L'Accordo sostituisce integralmente i precedenti provvedimenti in materia e stabilisce un quadro unico e coerente per tutti i soggetti della prevenzione: lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro-RSPP, RSPP/ASPP, RLS e coordinatori per la sicurezza. L'obiettivo è uniformare la disciplina...