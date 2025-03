Decontribuzione sud e identificazione delle pmi nell’impresa unica

La domanda Nel caso di un gruppo d’imprese che risponde ai requisiti di cui ai Regolamenti (UE) 2023/2831 e 2023/2832, rientrante nel concetto di “impresa unica”, in cui la capogruppo NON possiedde i requisiti per essere considerata PMI mentre le altre, singolarmente considerate rientrano tra le PMI, queste ultime possono accedere all’applicazione della decontribuzione di cui alla legge 207/24 articolo 1 comma da 406 a 412, o, viceversa, se anche solo la capogruppo supera i limiti per essere PMI, nessuna delle imprese del gruppo potrà qualificarsi come PMI e di conseguenza beneficiare dell’agevolazione contributiva?

Il D.M. 18/04/2005 ha recepito la disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese.

A tal fine, l’articolo 3, c.4 dispone che, nel caso di imprese tra loro associate così come definite dal c.3, i dati degli occupati e del fatturato o dell’attivo patrimoniale dell’impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (considerando la più elevata tra le due in caso di difformità), ai...