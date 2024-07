Decreto Agricoltura, le novità della legge di conversione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della conversione in legge 12 luglio 2024, n. 101 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, il Legislatore ha provveduto ad inserirvi alcune rilevanti misure di cui a seguire si illustrano, per quanto pertinente all'ambito lavoristico, gli elementi essenziali.