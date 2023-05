Decreto lavoro, note sul contratto a termine di Tiziano Treu

In anteprima da Guida al Lavoro n. 22 del 26 maggio 2023



Qualche prima osservazione sulla normativa (sperimentale) in tema di contratti a termine



Il cd. Decreto lavoro (D.L. 48/2023) contiene, come ormai di abitudine, una serie di normative eterogenee, prive di un disegno e di elementi comuni che non sia la intenzione di segnalare un primo attivismo del governo su alcuni temi caldi del diritto del lavoro.

Non poche di queste norme sono dichiaratamente temporanee per vari motivi: la mancanza di risorse...