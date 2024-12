Jobs act, i primi dieci anni

L’approfondimento è tratto da Modulo24 Contenzioso Lavoro

Compie dieci anni di vita la legge 10 dicembre 2014, n. 183, passata alle cronache come Jobs act. E’ noto che, in attuazione della legge in questione, sono stati emanati diversi decreti legislativi in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della...