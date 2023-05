Denunce Inail per dipendenti in codatorialità di M.Pri.









Inail ha attivato i servizi online riguardanti la comunicazione di infortunio, la denuncia/comunicazione di infortunio e la denuncia di malattia professionale e di silicosi/asbestosi per i lavoratori impiegati in regime di codatorialità e di coassunzione. In questo modo l’istituto ha reso operative le novità illustrate con la circolare 31/2022.

In ...