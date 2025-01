Dimissioni per fatti concludenti, le precisazioni dell'Ispettorato del lavoro

L'Ispettorato nazionale del lavoro interviene sulla questione delle dimissioni per fatti concludenti di cui al Collegato lavoro 2024

L'INL – in accordo con l'Ufficio Legislativo del MLPS - ha fornito le prime indicazioni operative sulle novità che la legge 203/2024 (art. 19 Collegato Lavoro) ha introdotto in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, disciplinando le c.d. dimissioni per fatti concludenti, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore, prevista dall'articolo 26, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 151 del 2015, elencando in un modello ad uso del datore di lavoro le informazioni di base che dovranno essere...