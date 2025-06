Dimissioni di fatto solo le se assenze superano un limite specifico

Il limite massimo di assenze ingiustificate previsto dal Ccnl quale motivo di licenziamento per giusta causa o giustifica motivo soggettivo non può essere utilizzato anche per la risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni di fatto del dipendente. Lo ha ribadito il ministero del Lavoro con una Faq pubblicata sul sito urponline dello stesso dicastero.

Le dimissioni di fatto sono state regolamentate dall’articolo 19 della legge 203/2024 (Collegato lavoro): la procedura può essere avviata «in caso...