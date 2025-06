La festività dei santi Pietro e Paolo in busta paga

Salvo diversa previsione contrattuale e cadendo quest’anno di domenica, non c’è retribuzione aggiuntiva se l’orario di lavoro settimanale è su 5 giorni.

Il 29 giugno, festività dei santi Pietro e Paolo, in base all’articolo 1 del Dpr 792/1985, è festivo per i lavoratori dipendenti privati e pubblici operanti nell’ambito del territorio del comune di Roma. Tale giornata è festiva, in base alla contrattazione collettiva, anche negli altri comuni d’Italia in cui tale festività ricorra quale festività ...