Direttiva sul salario minimo: un recepimento non scontato

Il particolare contesto italiano di contrattazione collettiva

Il 15 novembre 2024, come è noto, è scaduto il termine per il recepimento della Direttiva (UE) 2022/2041 del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea.

Al di là delle implicazioni politiche che hanno accompagnato in questi anni sia l'iter di approvazione che la previsione di una sua trasposizione nell'ordinamento interno, quello che emerge ora, in occasione di questa scadenza, è la circostanza che tale recepimento stia passando un po' in sordina (se non per l'emendamento...