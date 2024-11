Diritto alle ferie e retribuzione di riferimento: quale evoluzione?

Sulla nozione di retribuzione utile da prendere come riferimento durante il periodo di ferie

La giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione sta da tempo consolidando – sulla scorta della giurisprudenza comunitaria - un orientamento che pare allargare (probabilmente in alcuni casi in modo eccessivo) la nozione della retribuzione utile da prendere come riferimento durante il periodo di ferie.

Si precisa, infatti, che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie, subendo la decisiva influenza dell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia dell...