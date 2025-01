Disciplina antidelocalizzazioni applicabile anche ai licenziamenti individuali plurimi?

Il ministero del Lavoro, con l’Interpello 1/2025, ha chiarito che la procedura cosiddetta «antidelocalizzazioni» (che alle «delocalizzazioni» in realtà pertiene solo parzialmente) trova applicazione anche alle ipotesi in cui in almeno una «sede, stabilimento, filiale, o ufficio o reparto autonomo» si proceda al licenziamento di 50 o più lavoratori, risultando «irrilevante lo scrutinio di eventuali alternative ulteriori laddove […] si intenda procedere ad altre chiusure […] dalle quali consegue il...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi