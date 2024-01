Distacchi in Giappone: come cambiano i costi previdenziali dal 1° aprile 2024

L’entrata in vigore dell’accordo in materia di sicurezza sociale tra Italia e Giappone eliminerà la doppia contribuzione e modificherà la modalità di calcolo dei contributi previdenziali italiani per il personale italiano distaccato in Giappone



A quasi nove anni dalla pubblicazione della Legge di ratifica, finalmente il Ministero del Lavoro ha confermato che il prossimo 1° aprile 2024 entrerà in vigore l’Accordo in materia di sicurezza sociale stipulato tra la Repubblica Italiana e il Giappone. Si tratta di un risultato molto importante: l’accordo fu, infatti, firmato il 6 febbraio 2009 e, sebbene fosse stato successivamente ratificato dall’Italia con L. 97/2015, si è rimasti a lungo in attesa del via libera all’entrata in vigore.

Vediamo...