Distacco e Cig: prime sentenze a favore della compatibilità di Marcello Floris

La linea seguita dall’Inps esclude l’ammortizzatore per i lavoratori distaccati

Un lavoratore distaccato può fruire della cassa integrazione? La linea seguita finora dall’Inps è quella della incompatibilità fra i due istituti. Recentemente, però, alcune sentenze di merito si sono espresse a favore della compatibilità fra distacco e Cig.

Chi può essere messo in Cig

La cassa integrazione consiste nell’intervento dell’Inps a copertura della retribuzione persa dai lavoratori nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Sono destinatari dell’ammortizzatore i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti ed esclusi i dirigenti. Alla presentazione della domanda i lavoratori devono avere presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento un’anzianità di almeno 30 giorni di effettivo lavoro, cioè di effettiva presenza a prescindere dalla durata oraria. Per il computo dei 30 giorni non è necessaria la continuità della prestazione nell’unità produttiva per la quale è richiesta la cassa integrazione (nota del ministero del Lavoro 525/2018). Sono esclusi dall’applicazione i dipendenti di aziende artigiane, del terziario, del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari.

La posizione dell’Inps

Recentemente, nell’ambito di un contenzioso tra lavoratori pensionati e l’Inps, che riguardava tra l’altro la validità dei periodi di cassa integrazione, l’Istituto si è difeso in alcune occasioni sostenendo che i lavoratori distaccati presso un’altra società non potessero avere diritto alla cassa integrazione richiesta dal proprio datore di lavoro distaccante. Il distacco si ha quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, mette temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per una determinata attività. La titolarità del rapporto di lavoro resta in capo alla società distaccante.

L’Inps sostiene che il lavoratore, appunto perché distaccato presso un’altra azienda, non possa essere posto in cassa integrazione e non possa essere ritenuto in esubero, perché destinato a lavorare altrove. A sostegno di questa tesi, l’Istituto adduce vari argomenti, fra i quali l’articolo 1, comma 8, della legge 223/1991, secondo cui se l’impresa ritiene di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le stesse mansioni e sono occupati nell’unità produttiva interessata dalle sospensioni, ne deve dare i motivi nel programma. Un argomento analogo è quello dell’articolo 1 del Dpr 218/2000, che riguarda sempre le modalità di rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. A supporto della incompatibilità tra distacco e Cig, secondo l’Inps, c’è anche la circolare 41/2006, secondo cui se l’azienda dove il lavoratore è distaccato fruisce della cassa, questa non gli spetta, perché egli rimane a tutti gli effetti dipendente dell’azienda distaccante. Questi argomenti, però, si riferiscono solo ai meccanismi di rotazione tra i lavoratori che svolgono le stesse mansioni nella medesima unità produttiva. La circolare invece conferma la titolarità del rapporto in capo alla società distaccante, dalla quale si potrebbe desumere la possibilità di includere il lavoratore distaccato tra quelli destinatari della Cig. La durata di servizio nella stessa unità produttiva, per cui non è richiesta continuità, non sembra decisiva.

Le pronunce dei giudici

Diverse sono state le pronunce in materia e le tesi dell’Inps sono state talvolta respinte dai giudici. Alcuni hanno notato che la legge non prevede limitazioni per l’accesso agli ammortizzatori sociali di lavoratori che siano stati oggetto di distacco, salvo il requisito dell’anzianità di servizio. In altre pronunce si legge che il lavoratore distaccato continua a dipendere dalla società distaccante, che ne sopporta i costi e può in qualsiasi momento decidere di revocare il distacco, se viene meno l’interesse alla destinazione del lavoratore presso la società distaccataria. La revoca può avvenire anche per fatti concludenti, tramite l’inclusione del lavoratore in Cigs.

Peraltro, far derivare la illiceità della cassa integrazione dal mancato inserimento del lavoratore in una unità produttiva sembra in contrasto con la ratio dell’istituto, che è anche, tra l’altro, quella di sollevare l’imprenditore dal peso della retribuzione del dipendente, che resta a carico della società distaccante.

In un caso il giudice ha ritenuto l’incompatibilità logica fra distacco e Cig, poiché questa presuppone l’assenza di attività lavorativa, mentre il distacco presuppone l’attività retribuita presso un soggetto diverso dal datore di lavoro.

Le pronunce

COMPATIBILITÀ FRA CIG E DISTACCO

Il distaccato dipendedalla distaccante

Siffatta astratta compatibilità (tra distacco e Cigs ndr) non può essere esclusa in ragione del fatto che il lavoratore distaccato è pur sempre un lavoratore che dipende dalla società distaccante, la quale ne sopporta i costi e può in qualsiasi momento decidere di revocare il distacco qualora venga meno il proprio interesse sostanziale alla sua destinazione alla società distaccataria. Ciò può avvenire anche per facta concludentia, come quando la società datrice di lavoro colloca in Cigs il lavoratore.Tribunale di Milano, ordinanza 203 del 12 febbraio 2023

Il distaccato godedi una disciplina che lo tutela

Gli elementi offerti a sostegno della illiceità del distacco non colgono nel segno, atteso che la fattispecie non presenta le dedotte criticità, in quanto sussistono tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, fermo restando che anche in tale sede va ribadito che, in difetto, quest’ultima prevede una disciplina nell’esclusivo interesse del lavoratore che, in caso ne contesti la sussistenza, potrà agire per ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro in capo al soggetto formalmente distaccatario. Tribunale di Milano, sezione lavoro, ordinanza 8578 del 27 marzo 2023

L’anzianità di servizioè l’unico limite da considerare

Nella ipotesi di distacco il lavoratore risulta legittimamente dipendente della società distaccante. L’articolo 30 del Dlgs 276/2003 prevede infatti al secondo comma che «in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore». La legge non prevede alcuna limitazione per l’accesso agli ammortizzatori sociali di lavoratori che siano stati oggetto di distacco, se non il requisito della anzianità di servizio.Tribunale di Milano, ordinanza 2139 del 24 gennaio 2023

Revoca del distacco anchecon il collocamento in cassa

Diversamente da quanto ritenuto dal giudice della prima fase, la revoca del distacco a (omissis) dall’unità operativa di (omissis), è avvenuta per facta concludentia con la collocazione in Cigs, presupposto necessario per il prepensionamento agevolato ex articoli 35 e 37 della legge 416/1981, che per la ricorrente è avvenuta il 23 luglio 2012 e sino al 31 luglio 2012. Non sussiste in ogni caso la ritenuta incompatibilità fra distacco e Cigs, non essendovi nessuna norma di legge che inibisca al personale distaccato l’accesso agli ammortizzatori sociali. Al contrario, l’articolo 30, comma 2, del Dlgs 276/2003 prevede che «in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore».Tribunale di Pavia, sez. I civile, ordinanza 523 del 9 giugno 2023

INCOMPATIBILITÀ TRA DISTACCO E CASSA

Non possono coesistere sospensione e distacco

Vi è incompatibilità logica, ontologica e giuridica dei due istituti, presupponendo la Cigs per sua natura l’assenza di attività lavorativa e l’intervento della cassa per erogare l’indennità sostitutiva della retribuzione e il distacco invece proprio l’espletamento dell’attività lavorativa retribuita presso soggetto diverso dal datore di lavoro.Tribunale di Milano, ordinanza 40 del 1° marzo 2023

Chi non è nell’unità in Cig non può essere in cassa

A fronte della mancata adibizione alla unità produttiva interessata dalla Cigs, la collocazione in Cigs non può che essere considerata illegittima. Tribunale di Pavia, sez. I civile, ordinanza 1214 del 14 aprile 2023