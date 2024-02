Divieto di compensazione dei crediti, norme da raccordare

L’articolo 1, comma 94, della legge di Bilancio per il 2024 (legge 213/2023) ha introdotto, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, il divieto di compensare qualsivoglia credito in essere, in base all’articolo 17 del Dlgs 241/97, a decorrere dal 1° luglio 2024.

Questa nuova disposizione non ha però abrogato né modificato un’altra...