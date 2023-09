Donne, giovani e lavoratori disabili: linee guida ad hoc per gli appalti di Davide Boffi

Link utili Rischia l’esclusione la grande azienda senza rapporto sul personale

Le nuove regole si riferiscono agli incarichi riservati nel settore pubblico. Una quota del 30% delle assunzioni deve essere destinata a giovani e donne









Un passo in avanti è stato mosso verso le pari opportunità: sulla Gazzetta ufficiale 173 del 26 luglio è stato pubblicato il Dpcm del 20 giugno 2023 con le linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità negli appalti, per i contratti riservati. Si tratta dei contratti che possono essere riservati dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti a operatori economici che hanno come scopo l’inclusione lavorativa delle...