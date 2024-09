DURF necessario per la patente a crediti

Come noto, per contrastare il fenomeno dell’illecita somministrazione di manodopera, il nostro ordinamento prevede una particolare tutela per i lavoratori coinvolti negli appalti regolamentando nello specifico la gestione delle trattenute fiscali effettuate sui compensi ad essi erogati.

Secondo il disposto dei commi da 1 a 3 dell’articolo 17-bis del Dlgs 241/1997, sono obbligati a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, e queste obbligate a rilasciarle, copia...