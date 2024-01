Edili, le istruzioni Inps per lo sgravio 2023

L’Inps ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dello sgravio edili dell’11,5% relativo all’anno 2023



L’Inps, con la circolare n. 13 del 17 gennaio 2024, ha fornito le indicazioni operative per l’ammissione ed il godimento dello sgravio contributivo dell’11,5% (fissato dal D.M. 13.12.2023) per l’anno 2023 (periodi di paga da gennaio a dicembre 2023). Detto sgravio è quello previsto per le imprese del settore edile regolamentato dall’art. 29 del D.L. 244/1995 (L. 341/1995) e reso strutturale dall’art. 1, c. 51, della L. 247/2007 (protocollo welfare).

Datori di lavoro interessati

L’INPS conferma che sono destinatari del beneficio...