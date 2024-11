Edilizia, la riduzione contributiva 2024 in Uniemens

Le istruzioni nella circolare Inps n. 93/2024

Con la circolare n. 93 dell'11 novembre 2024, l'Inps ha reso pubbliche le indicazioni per richiedere la riduzione contributiva dedicata agli operai del settore edilizio, nonché le modalità operative per la fruizione del beneficio in Uniemens, attese dalla scorsa estate. Infatti, la riduzione a favore delle imprese edili è stata confermata anche per l'anno in corso nella misura dell'11,50% con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 16 maggio 2024, emanato di concerto con il...