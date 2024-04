Enti, opere e istituti valdesi: sottoscritto il verbale di accordo

In data 18 marzo 2024 tra la Tavola Valdese, Diaconia Valdese, Fp-Cgil, Fp-Cisl e Uil-Fpl è stata sottoscritta l’ipotesi di rinnovo del Ccnl per i dipendenti di enti, opere e istituti valdesi del 17 giugno 2019. Il contratto ha durata triennale con decorrenza 1° gennaio 2023 e scadenza 31 dicembre 2025. Di seguito si riportano le novità di maggior rilievo.

Trattamento economico

L’ipotesi di rinnovo in commento prevede un aumento complessivo di euro 160,00 per il livello C2 da corrispondersi in 3 tranches:

- euro 70,00 a...