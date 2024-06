Esenzione fiscale per i lavoratori sportivi

La domanda Quesito in merito all’esenzione fiscale nei limiti di 15.000 euro di cui all’art 36 co. 6 del D.Lgs 36/2021. Tale esenzione fiscale è prevista per i compensi di lavoro sortivo di collaboratori del settore sportivo dilettantistico ed inclusi i dipendenti del settore sportivo dilettantistico o professionistico rientranti nell’elenco delle mansioni dei lavoratori sportivi (allegato A Dpcm del 22/01/2024). Chiedo conferma che tale agevolazione fiscale sia destinata ai lavoratori sportivi dipendenti rientranti nell’elenco dell’allegato A, e non solo ai co.co.co. sportivi e che possano godere della normativa di favore sin da subito.

Il 1° luglio 2023 è entrato in vigore il D.lgs. 36/2021 e contestualmente sono state abrogate diverse norme di legge tra cui l’art. 67, comma 1, lett. m) del Testo Unico delle Imposte sui redditi che qualificava come redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi spesa forfettari, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da qualunque organismo che perseguiva finalità sportive dilettantistiche purché gli stessi non costituivano redditi di capitale...