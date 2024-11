Esonero contributivo parziale alle mamme lavoratrici autonome

Conferma del bonus per le lavoratrici mamme con due o più figli, ma con una duplice novità: la misura si estende alle lavoratrici autonome che non hanno optato per il regime forfetario, ma l’esonero contributivo diventa «parziale» e scatta solo se non si superano «i 40mila euro di reddito». Sul piatto vengono messi 300 milioni. L’esonero, spiega la relazione illustrativa alla legge di Bilancio, spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dal 2027...

